Trentola Ducenta | ha abusato di una bimba | condanna a 9 anni di carcere per don Michele

PupiaTv : Trentola Ducenta, abusi su bambina: don Michele Mottola condannato a 9 anni - - cronacacaserta : Abusi su una bimba di 13 anni: 9 anni di carcere a don Michele Mottola - occhio_notizie : Il candidato #sindaco Michele Ciocia ha richiesto le copie degli atti della commissione elettorale per presentare u… - cronacacaserta : Colpo dei ladri in un noto panificio dell’Agro Aversano: indaga la Polizia - larampait : #TrentolaDucenta. Torna l'incubo della compravendita dei #voti -

Ultime Notizie dalla rete : Trentola Ducenta

BARANO D’ISCHIA – In scena al “Don Luigi Di Iorio” la compagine casertana dell’Albanova, che in trasferta sull’isola riesce ad imporsi per 2-3 sui padroni di casa durante la prima gara dei gironi di q ...Condanna a nove anni per don Michele Mottola, il sacerdote napoletano arrestato per abusi sessuali su una bambina di tredici anni a Trentola Ducenta, nel casertano. La sentenza, emessa quest’oggi dal ...