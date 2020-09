Selvaggia Lucarelli: body-shaming dopo Ballando con le stelle (Di giovedì 24 settembre 2020) Anche Selvaggia Lucarelli è diventata una vittima del body-shaming. dopo la puntata di sabato di “Ballando con le stelle”, infatti, la giornalista ha ricevuto molti commenti negativi relativi al suo peso! dopo essere apparsa in tv sabato, per il primo appuntamento con Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli ha ricevuto moltissime critiche sia riguardo al suo carattere peperino che riguardo al suo corpo. Moltissimi utenti, infatti, hanno giudicatoArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 24 settembre 2020) Ancheè diventata una vittima della puntata di sabato di “con le”, infatti, la giornalista ha ricevuto molti commenti negativi relativi al suo peso!essere apparsa in tv sabato, per il primo appuntamento concon leha ricevuto moltissime critiche sia riguardo al suo carattere peperino che riguardo al suo corpo. Moltissimi utenti, infatti, hanno giudicatoArticolo completo: dal blog SoloDonna

stanzaselvaggia : “Se ho picchiato mai una donna? Magari una mi ha tirato i capelli in macchina, io l’ho strattonata. Un’altra mi vol… - stanzaselvaggia : “Il mio locale chiuso per droga? Io non lo so, non ho visto niente, per me sono voci”. - stanzaselvaggia : Sul caso Vannini, non difendo i Ciontoli, ma la verità. - zazoomblog : Selvaggia Lucarelli body shaming contro di lei dopo Ballando - #Selvaggia #Lucarelli #shaming #contro… - mayabug2 : RT @stanzaselvaggia: “Se ho picchiato mai una donna? Magari una mi ha tirato i capelli in macchina, io l’ho strattonata. Un’altra mi voleva… -