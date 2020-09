"Se sei ubriaca sei in parte responsabile dello stupro": la gaffe del Comune di Ferrara (Di giovedì 24 settembre 2020) Immediate le critiche. La frase postata senza spiegazioni e poi corretta, con tanto di scuse, si riferiva al pensiero del 15% degli italiani rilevato dall'Istat Leggi su repubblica (Di giovedì 24 settembre 2020) Immediate le critiche. La frase postata senza spiegazioni e poi corretta, con tanto di scuse, si riferiva al pensiero del 15% degli italiani rilevato dall'Istat

rep_bologna : 'Se sei ubriaca sei in parte responsabile dello stupro': la gaffe del Comune di Ferrara [aggiornamento delle 20:31] - StraNotizie : 'Se sei ubriaca sei in parte responsabile dello stupro': la gaffe del Comune di Ferrara - cronaca_news : 'Se sei ubriaca sei in parte responsabile dello stupro': la gaffe del Comune di Ferrara - yejixtzy : @ryujin__shin_ plot twist/? sei sempre ubriaca per davvero - marcozavagli74 : “Se sei ubriaca sei in parte responsabile dello #stupro”. Ecco il messaggio lanciato dal Comune di #Ferrara sulla p… -

Ultime Notizie dalla rete : sei ubriaca "Se sei ubriaca sei in parte responsabile dello stupro": la gaffe del Comune di FGerrara La Repubblica "Se sei ubriaca sei in parte responsabile dello stupro": la gaffe del Comune di FGerrara

"Se sei ubriaca sei in parte responsabile dello stupro". Esce con una frase shock la campagna contro la violenza alle donne del Comune di Ferrara. Una frase postata nella pagina Facebook dell'amminist ...

Torino: matrimonio rovinato, invitato ubriaco si spoglia e arrivano i carabinieri

Il matrimonio dovrebbe essere il giorno più bello della vita, soprattutto per gli sposi che coronano il loro sogno di nozze e di una famiglia insieme. Un giorno importante anche per amici e familiari ...

"Se sei ubriaca sei in parte responsabile dello stupro". Esce con una frase shock la campagna contro la violenza alle donne del Comune di Ferrara. Una frase postata nella pagina Facebook dell'amminist ...Il matrimonio dovrebbe essere il giorno più bello della vita, soprattutto per gli sposi che coronano il loro sogno di nozze e di una famiglia insieme. Un giorno importante anche per amici e familiari ...