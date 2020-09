Scuole, in alcuni comuni del Sannio è il giorno della ripartenza: gli studenti tornano in classe – VIDEO (Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – Mascherine, gel igienizzante, misurazione della temperatura, banchi singoli e distanziati, ingressi e uscite scaglionati e percorsi segnalati nei vari corridoi. Dopo lunghi mesi di stop, la scuola riparte. Un inizio diverso dal solito, con più regole da rispettare vista l’emergenza sanitaria ancora in atto a causa del Covid-19. Nel Sannio i primi a mettere piede in aula sono i giovani di Solopaca, Foglianise, Apice, Vitulano e di altri 18 comuni che hanno deciso di ripartire oggi, giovedì 24 settembre, come stabilito dalla Regione Campania. Era il 4 marzo quando il governo ha deciso, a causa della pandemia, di chiudere tutte le Scuole “in via prudenziale” e da allora non hanno più aperto. Oggi, tra mille ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – Mascherine, gel igienizzante, misurazionetemperatura, banchi singoli e distanziati, ingressi e uscite scaglionati e percorsi segnalati nei vari corridoi. Dopo lunghi mesi di stop, la scuola riparte. Un inizio diverso dal solito, con più regole da rispettare vista l’emergenza sanitaria ancora in atto a causa del Covid-19. Neli primi a mettere piede in aula sono i giovani di Solopaca, Foglianise, Apice, Vitulano e di altri 18che hanno deciso di ripartire oggi, giovedì 24 settembre, come stabilito dalla Regione Campania. Era il 4 marzo quando il governo ha deciso, a causapandemia, di chiudere tutte le“in via prudenziale” e da allora non hanno più aperto. Oggi, tra mille ...

