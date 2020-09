Piazzapulita | anticipazioni 24 settembre 2020

Leggi su ascoltitv

(Di giovedì 24 settembre 2020) Una nuova puntata disarà in onda stasera, 24, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli, per la regia di Fabio Calvi, si occuperà ancora di tanti argomenti diversi, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra i temi trattati stasera: il sovranismo è entrato in crisi? Dopo Spagna, Francia e Regno Unito, anche l’Italia è destinata a una nuova impennata di contagi? I nostri ospedali sono preparati?: ospiti 24Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: Pier Luigi Bersani; l’ingegner Carlo De Benedetti; lo scrittore Gianrico Carofiglio; il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri; i giornalisti Mario Calabresi, Annalisa Cuzzocrea e Francesca Nava; il professore di Microbiologia e ...