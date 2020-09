Oggi in tv | 24 settembre | Film e programmi

(Di giovedì 24 settembre 2020)in TV.dipomeriggio, giovedì 242020: Rai e Mediaset,da non perdere,in TV cosa vedere. Rinnoviamo l’appuntamento con la guida giornaliera deiTv di maggior interesse. Ritornano le nuove stagioni di: Il Paradiso delle signore e Il Segreto, Uomini e Donne. Per ipiù avvincenti divi segnaliamo: per e i cartoniArticolo completo: dal blog SoloDonna

RaiNews : Era il 23 settembre del 1985 #GiancarloSiani - eziomauro : Coronavirus, il bollettino di oggi 23 settembre: 1640 positivi e 20 morti. Mai così tanti tamponi - LaStampa : Buongiorno! Ecco la prima pagina di oggi, 24 settembre 2020 ?? Gli aggiornamenti su - boettoisabella1 : RT @iltrenoromalido: A Roma le prime piogge di settembre bloccano la città ed i mezzi pubblici sono i primi a collassare: metro, tram, bus,… - 79_Alessio : RT @iltrenoromalido: A Roma le prime piogge di settembre bloccano la città ed i mezzi pubblici sono i primi a collassare: metro, tram, bus,… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi settembre

Oggi alle dieci e trenta in punto, nella sala consiliare di Palazzo Antonelli, il dottor Giampaolo Piro, magistrato presso il tribunale di Frosinone e presidente dell'ufficio centrale per le elezioni ...Le motivazioni - La decisione di rimandare il ritorno in classe in queste Regioni era stata presa sia per difficoltà organizzative sia per evitare doppie sanificazioni nelle scuole sedi di seggi ...