Mondiali Imola 2020 | Bussi decima nella cronometro | “Ringrazio il team”

Il Mondiale di ciclismo su strada di Imola 2020 si è aperto per l'Italia con il decimo posto di Vittoria Bussi nella cronometro femminile, vinta dall'olandese Anna Van der Breggen. L'azzurra ha commentato così il proprio risultato dopo la gara: "Ho terminato davvero esausta, ringrazio tutto il team che mi ha seguito in questi mesi. Sono cresciuta tanto, se penso che lo scorso anno al Mondiale presi sei minuti. La maglia azzurra? Sono sempre orgogliosa di vestirla, come sono orgogliosa di aver chiuso tra le migliori dieci oggi." A fare eco alla Bussi c'è anche il commissario tecnico Dino Savoldi: "Entrare nelle prime dieci era il nostro obiettivo di oggi e ce l'abbiamo fatta con una grande prova di Vittoria"

