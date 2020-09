Milan-Bodo Glimt | Calhanoglu in gol | immediato pareggio dei rossoneri | è 1-1 VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 settembre 2020) Hakanha segnato il gol dell’1-1 in, terzo turno preliminare dell’Europa League 2020/2021.ad opera del centrocampista turco, che trova la rete con un bel sinistro dal limite dell’area. Una conclusione di pregevole fattura, con il portiere ospite che non può nulla: un gol pesante, che rimette subito sui giusti binari una partita che è iniziata in salita. IL GOL DEL, ERRORE DI GABBIA (