“Le armi per l’omicidio Autuori fuse nei forni delle Fonderie Pisano”

Ad uccidere Aldo Autuori sono stati i calabresi. L'imprenditrore di Pontecagnano sarebbe stati punito per una partita di droga andata persa. E'questo in sintesi quanto affermato dal neo collaboratore di giustizia Pompeo D'Auria, originario di Salerno ma residente a Montoro e già sottoposto al programma di protezione dedicato ai collaboratori di giustizia. D'Auria è stato sentito dal magistrato dell'antimafia nello scorso mese di maggio a Salerno. "Per quello che mi risulta i fratelli Bisogni non centrerebbero nulla con l'omicidio anche se 15 giorni prima del fatto effettivamente hanno avuto dei litigi con Autuori, tuttavia questi dissidi erano stati già appianati con Esposito Paolo che aveva preteso che il bordello finisse. In realtà invece l'omicidio di Autuori

