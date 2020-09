#ioleggoperché, la campagna per donare libri alla scuola, e far crescere piccoli lettori, (Di giovedì 24 settembre 2020) Un grande lavoro di squadra che, a partire dagli editori e dalle Istituzioni, coinvolge ancora una volta librerie , biblioteche , media , tutte le tv , Rai, Sky, La7, Mediaset TgCom24 , e privati ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 24 settembre 2020) Un grande lavoro di squadra che, a partire dagli editori e dalle Istituzioni, coinvolge ancora una volta librerie , biblioteche , media , tutte le tv , Rai, Sky, La7, Mediaset TgCom24 , e privati ...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : #ioleggoperché campagna