INPS Online: cambio di indirizzo di reperibilità, cambia tutto! (Di giovedì 24 settembre 2020) Prima o poi ogni dipendente si ammala e come è noto, deve essere reperibile presso il proprio domicilio in orari ben stabiliti affinché il medico dell’INPS possa compiere la visita fiscale. Questo tipo di visita è un controllo richiesto dal datore di lavoro o dallo stesso Istituto Previdenziale per accertare che il dipendente sia davvero malato e non si stia approfittando della copertura assistenziale. Nel certificato medico verrà dunque indicato l’indirizzo di reperibilità ma è possibile cambiare questo indirizzo in corso d’opera? Durante la malattia è possibile cambiare l’indirizzo a cui ricevere un eventuale visita del medico dell’INPS? La risposta è affermativa. La comunicazione ... Leggi su giornal (Di giovedì 24 settembre 2020) Prima o poi ogni dipendente si ammala e come è noto, deve essere reperibile presso il proprio domicilio in orari ben stabiliti affinché il medico dell’possa compiere la visita fiscale. Questo tipo di visita è un controllo richiesto dal datore di lavoro o dallo stesso Istituto Previdenziale per accertare che il dipendente sia davvero malato e non si stia approfittando della copertura assistenziale. Nel certificato medico verrà dunque indicato l’di reperibilità ma è possibilere questoin corso d’opera? Durante la malattia è possibilere l’a cui ricevere un eventuale visita del medico dell’? La risposta è affermativa. La comunicazione ...

INPS_it : #InpsComunica Il #PIN Inps va in pensione e lascia il passo a #SPID! Per accedere ai servizi online della pubblica… - INPS_it : #InpsComunica Dal 1° ottobre il PIN #Inps lascia il passo a #SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale che per… - igorbrickil5S : RT @INPS_it: #InpsComunica Il #PIN Inps va in pensione e lascia il passo a #SPID! Per accedere ai servizi online della pubblica amministraz… - ErranteLeonardo : RT @INPS_it: #InpsComunica Il #PIN Inps va in pensione e lascia il passo a #SPID! Per accedere ai servizi online della pubblica amministraz… - gvespucci : RT @INPS_it: #InpsComunica Il #PIN Inps va in pensione e lascia il passo a #SPID! Per accedere ai servizi online della pubblica amministraz… -

Ultime Notizie dalla rete : INPS Online Inps online, addio al pin: servirà l'autenticazione tramite spid Affaritaliani.it Pensione invalidità e inabilità, al via l’aumento

6 Luglio 2020 Online le istruzioni INPS sul cosiddetto arrotondamento al milione, ossia l’aumento dell’importo dell’assegno per i titolari maggiorenni di pensione di invalidità totale in base alla sen ...

Le nuove modalità per la variazione del domicilio online

Le modalità per comunicare all'Inps il cambio di domicilio per le visite fiscali sono cambiate: la procedura adesso verrà effettuata online.

6 Luglio 2020 Online le istruzioni INPS sul cosiddetto arrotondamento al milione, ossia l’aumento dell’importo dell’assegno per i titolari maggiorenni di pensione di invalidità totale in base alla sen ...Le modalità per comunicare all'Inps il cambio di domicilio per le visite fiscali sono cambiate: la procedura adesso verrà effettuata online.