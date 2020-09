Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli | effusioni a letto al GF Vip

Leggi su chedonna

(Di giovedì 24 settembre 2020)sempre più vicini al Grande Fratello Vip 2020: nello stesso, si scambianoe baci. Tutti pazzi perche dopo il bacio che si sono scambiati per gioco in piscina e che vedete qui in alto, nella casa del Grande Fratello Vip 2020 sono … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it