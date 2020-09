Daydreamer anticipazioni: CAN e SANEM decidono di sposarsi! (Di giovedì 24 settembre 2020) Non basteranno le interferenze di Huma (Ipek Tenolcay) a bloccare il grande amore tra Can (Can Yaman) e SANEM (Demet Ozdemir) nelle prossime puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno.Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di venerdì 25 settembre 2020Stanchi delle intromissioni della “scomoda” parente, i due protagonisti della telenovela turca decideranno infatti di affrettare i tempi della loro relazione e, dunque, di sposarsi il prima possibile. Scopriamo dunque insieme per quale motivo avverrà questa cosa… Daydreamer, news: i tentativi di sabotaggio di Huma Se avete letto i nostri post dedicati alla anticipazioni, sapete che Huma si accorderà inizialmente con Polen (Kimya Gokce Aytac) per mandare in malora il rapporto tra Can e ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 24 settembre 2020) Non basteranno le interferenze di Huma (Ipek Tenolcay) a bloccare il grande amore tra Can (Can Yaman) e(Demet Ozdemir) nelle prossime puntate italiane di– Le Ali del Sogno.Leggi anche: UN POSTO AL SOLE,puntata di venerdì 25 settembre 2020Stanchi delle intromissioni della “scomoda” parente, i due protagonisti della telenovela turca decideranno infatti di affrettare i tempi della loro relazione e, dunque, di sposarsi il prima possibile. Scopriamo dunque insieme per quale motivo avverrà questa cosa…, news: i tentativi di sabotaggio di Huma Se avete letto i nostri post dedicati alla, sapete che Huma si accorderà inizialmente con Polen (Kimya Gokce Aytac) per mandare in malora il rapporto tra Can e ...

redazionetvsoap : #DayDreamer #Anticipazioni Tanto amore tra i nostri protagonisti, ma anche tanti ostacoli... - zazoomblog : Anticipazioni Daydreamer 26 settembre: Mevkibe e Nihat scoprono in modo eclatante la relazione tra Sanem e Can -… - NellaGrimaldi : Uffa ha rotto Mediaset........Daydreamer Nuovi Cambi di Programmazione: La Soap rischia la Cancellazione? - infoitcultura : Daydreamer, anticipazioni della puntata di domenica 20 settembre 2020 su Canale 5 - infoitcultura : DayDreamer, anticipazioni puntata 20 settembre: Can e Sanem fidanzati -