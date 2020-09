Cucciolo di cane uccide bimbo nato da 12 giorni: genitori accusati di omicidio colposo (Di giovedì 24 settembre 2020) Il piccolo Elon, bimbo nato da 12 giorni, è stato ucciso dal cane di famiglia mentre dormiva nella culla: i genitori sono stati accusati di omicidio colposo. Lo scorso 13 settembre un bimbo appena nato è morto in ospedale dopo un incidente domestico. Il neonato era appena giunto nella casa della famiglia e si trovava … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 24 settembre 2020) Il piccolo Elon,da 12, è stato ucciso daldi famiglia mentre dormiva nella culla: isono statidi. Lo scorso 13 settembre unappenaè morto in ospedale dopo un incidente domestico. Il neoera appena giunto nella casa della famiglia e si trovava … L'articolo NewNotizie.it.

CeradiniSandra : RT @fendente1: Today: Il golden retriever Tao è vecchio e cieco, un cucciolo gli fa da 'cane guida'. - fatina909 : RT @fendente1: Today: Il golden retriever Tao è vecchio e cieco, un cucciolo gli fa da 'cane guida'. - Sergio_l_b_ : Vorrei tanto adottare un cane, e ieri ho trovato una famiglia che purtroppo non può più tenere il proprio cucciolo,… - Sara29827183 : RT @Lauraquaglia56: ASSOCIAZIONE UNA LUCE FUORI DAL LAGER ADOTTATO LUCA !!!!! ? .. accalappiato in provincia di salerno da cucciolo ha pa… - Emanuel71731683 : RT @Lauraquaglia56: ASSOCIAZIONE UNA LUCE FUORI DAL LAGER ADOTTATO LUCA !!!!! ? .. accalappiato in provincia di salerno da cucciolo ha pa… -