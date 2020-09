Coronavirus, sempre più positivi e vittime. Spallanzani, test salivari bene a metà (Di giovedì 24 settembre 2020) Sono 1786 nuovi casi di positività al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia dove sono avvenuti anche 23 decessi (finora 35.781). Attualmente sono positive 46.780 persone con un incremento di 666 rispetto a ieri. Sale invece a 221.762 il numero dei guariti con un incremento di 1097 rispetto a ieri. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute Iss. Anche oggi nessuna regione italiana è rimasta immune a nuovi casi di positività al Covid-19. Il maggior numero di casi, fra i 1786 nuovi, è stato riscontrato in Veneto, con 248. Nel lazio 230 e in Lombardia 229. In Campania i nuovi positivi sono stati 195, 156 in Toscana, 125 in Sicilia, 104 in Piemonte e 102 in Liguria. La regione con meno contagi, 3, la Valle d'Aosta.L'invito di sanitari e istituzioni è di mantenere ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 24 settembre 2020) Sono 1786 nuovi casi dità al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia dove sono avvenuti anche 23 decessi (finora 35.781). Attualmente sono positive 46.780 persone con un incremento di 666 rispetto a ieri. Sale invece a 221.762 il numero dei guariti con un incremento di 1097 rispetto a ieri. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute Iss. Anche oggi nessuna regione italiana è rimasta immune a nuovi casi dità al Covid-19. Il maggior numero di casi, fra i 1786 nuovi, è stato riscontrato in Veneto, con 248. Nel lazio 230 e in Lombardia 229. In Campania i nuovisono stati 195, 156 in Toscana, 125 in Sicilia, 104 in Piemonte e 102 in Liguria. La regione con meno contagi, 3, la Valle d'Aosta.L'invito di sanitari e istituzioni è di mantenere ...

VittorioSgarbi : Scarsi, sempre più scarso. - RegLombardia : #LNews Si conferma il trend positivo dei guariti/dimessi (+152). Sempre elevato il numero di tamponi effettuati (… - Corriere : Sono sempre di più le limitazioni alla libertà di movimento in Europa - rico6868 : Non capisco perchè i TG parlino SEMPRE di #vaccino quando: 1- Non esiste ancora. 2- Non è detto che sia possibile,… - JohnLiberty2000 : Sempre detto e sempre saputo ! E' semplicemente logico e ci sono sempre più prove. -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sempre Coronavirus, sempre alti i dati: 195 nuovi casi in Campania NapoliToday Ezio Mauro ai Dialoghi di Trani. Il Covid e l'attacco alla democrazia: "Così è cambiata la nostra vita"

Al cuore del problema. Ezio Mauro, editorialista ed ex direttore di Repubblica, è l'ospite della seconda serata dei Dialoghi di Trani: il 25 settembre alle 21,30 è al palazzo delle arti Beltrani con i ...

Coronavirus, sempre più positivi e vittime. Spallanzani, test salivari bene a metà

Non a caso sempre ieri al question time il ministro della Salute Roberto Speranza ha sottolineato che per usare i test salivali – utili perché meno invasivi, specie per i bambini (e con la riapertura ...

Al cuore del problema. Ezio Mauro, editorialista ed ex direttore di Repubblica, è l'ospite della seconda serata dei Dialoghi di Trani: il 25 settembre alle 21,30 è al palazzo delle arti Beltrani con i ...Non a caso sempre ieri al question time il ministro della Salute Roberto Speranza ha sottolineato che per usare i test salivali – utili perché meno invasivi, specie per i bambini (e con la riapertura ...