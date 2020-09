Che tempo che fa riparte da Jerusalema | Master KG e Nomcebo Zikode protagonisti

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 24 settembre 2020) Con qualche giorno di ritardo rispetto alla programmazione ormai partita di tutte le reti, arriva in prime time, quest’anno su Rai3, un grande ritorno, la nuova edizione di CheChe Fa di Fabio Fazio. Il programma torna in onda da domenica 27 settembre su Rai3 e ospita in esclusiva e per la prima volta nella tv italiana il fenomeno musicale dell’estate 2020,. In collegamento da Johannesburg, il produttore sudafricanoKG e la cantantesi esibiscono nel brano che da preghiera cantata è diventato una vera e propria hit che ha conquistato il mondo intero coinvolgendo milioni di persone (studenti, infermieri, vigili del fuoco, militari, celebrities…) ...