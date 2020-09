Candreva alla Sampdoria | ci siamo | c' è l' accordo economico con l' Inter

DiMarzio : #Candreva alla @sampdoria, contratto fino al 2024: 2,5 milioni all’@Inter #calciomercato @SkySport - FabrizioRomano : @90ordnasselA fatta, Candreva alla Sampdoria ?? @DiMarzio @SkySport - FBiasin : #Candreva -È stato utile all’#Inter nel processo di crescita che l’ha riportata dal 7° posto alla zona-Champions?… - DaniloBatresi : RT @fontafrancesco1: #Candreva alla #Sampdoria: all’#Inter 2,5 milioni di euro, al giocatore circa 1,5 per i prossimi quattro anni. L’uscit… - Damiano__89 : RT @DiMarzio: #Candreva alla @sampdoria, contratto fino al 2024: 2,5 milioni all’@Inter #calciomercato @SkySport -

Antonio Candreva lascia l'Inter e approda alla Sampdoria. La trattativa tra i due club per l'esperto esterno è di fatto chiusa e mancano solo gli annunci ufficiali, con il suo arrivo in Liguria in pro ...Antonio Candreva è stato senz'altro tra i giocatori che hanno giovato di più della cura Antonio Conte. Ma a quanto pare non basterà per farlo restare all'Inter. L'esterno romano, infatti, è sempre più ...