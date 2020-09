Camorra, maxi-confisca beni a imprenditore dei clan (Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – I Finanzieri dei Nuclei di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Bologna e Napoli hanno eseguito, tra la Campania e il Lazio (nelle province di Napoli, Caserta e Latina) un provvedimento di confisca di prevenzione di un ingente patrimonio del valore di oltre 36 milioni di euro riconducibile ad Antimo Morlando (classe ’61), imprenditore nel settore edile e personaggio di spicco di organizzazioni criminali attive sul territorio. Il provvedimento ablativo è stato emesso dal Tribunale di Napoli (Sezione per l’Applicazione delle Misure di Prevenzione) su proposta della locale Direzione Distrettuale Antimafia e ha riguardato beni mobili, immobili, società e rapporti finanziari riconducibili a Morlando, ai suoi familiari e a ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – I Finanzieri dei Nuclei di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Bologna e Napoli hanno eseguito, tra la Campania e il Lazio (nelle province di Napoli, Caserta e Latina) un provvedimento didi prevenzione di un ingente patrimonio del valore di oltre 36 milioni di euro riconducibile ad Antimo Morlando (classe ’61),nel settore edile e personaggio di spicco di organizzazioni criminali attive sul territorio. Il provvedimento ablativo è stato emesso dal Tribunale di Napoli (Sezione per l’Applicazione delle Misure di Prevenzione) su proposta della locale Direzione Distrettuale Antimafia e ha riguardatomobili, immobili, società e rapporti finanziari riconducibili a Morlando, ai suoi familiari e a ...

I militari della Guardia di Finanza di Napoli e Bologna hanno eseguito un provvedimento di confisca tra Campania e Lazio ai danni di un imprenditore edile ritenuto al servizio della camorra.

Il grande disastro delle scuole a San Giuseppe Vesuviano, persi i 5 milioni per la Cittadella

Il maxi finanziamento da cinque milioni di euro per la realizzazione di una Cittadella Scolastica nell’ex fabbrica della camorra è andato in fumo. Perduto. Per «carenze documentali», scrivono i ...

