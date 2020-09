Calciatrice si sveglia dal coma con la voce di Totti | ora vuole incontrarlo 

(Di giovedì 24 settembre 2020), giovanesidalgrazie alla sua. La ragazza, in forza alla Lazio ma da sempre un enorme ammiratrice dell’ex capitano giallorosso, era finita in condizioni critiche dopo un terribile incidente stradale. Si è rita dalcon ladi Francesco, il suo idolo, e ora chiede di incontrarlo. … L'articolosidalcon ladi: oraincontrarlo proviene da .

45acpjoe : RT @sportface2016: Giovane calciatrice ascolta un messaggio di #Totti e si sveglia dal coma - Informazioneli5 : RT @ilmessaggeroit: Totti, giovane calciatrice si sveglia dal coma dopo aver sentito la sua voce: «Ora vuole incontrarlo» - zazoomblog : Giovane calciatrice ascolta un messaggio di Totti e si sveglia dal coma - #Giovane #calciatrice #ascolta - sportface2016 : Giovane calciatrice ascolta un messaggio di #Totti e si sveglia dal coma - sportli26181512 : La calciatrice della Lazio si sveglia dal coma: 'Totti mi ha aiutato, voglio incontrarlo': La calciatrice della Laz… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciatrice sveglia

Una notizia che ha dell’incredibile, ma che riguarda un fatto realmente accaduto. Una giovane giocatrice della Lazio di nome Ilenia nove mesi fa, il 15 dicembre 2019, è finita in coma a causa di un br ...Dopo 9 mesi di coma, la giovane Ilenia Matilli si è finalmente risvegliata. E il merito è anche di Francesco Totti, che qualche giorno fa le ha inviato un videomessaggio in cui le dice: «Ilenia non mo ...