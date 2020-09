Buon compleanno Chia!

Leggi su isaechia

(Di venerdì 25 settembre 2020) Bonati, parliamoci chiaro, i tempi in cui facevamo i post scrivendo a letteri cubitali gli anni che stavamo compiendo sono finiti. Diciamo che siamo ufficialmente entrate in quella fase che ‘alle donne l’età non si domanda‘… ma alla fine che cos’è un numero quando dentro siamo ancora le ragazzine che si sono conosciute 16 anni fa? (Chià, qua stiamo guardando troppo Gemmona, eh, te lo dico, qui tra qualche anno ci finisce sotto i ferri a farci tirare le pelle morta perché ‘volevo rendere l’aspetto esteriore in linea con quanto mi sento giovane dentro‘) In questo giorno di festa, però, abbiamo deciso che le lettere contenute in un post non bastavano e abbiamo preferito lasciar spazio alle nostre voci, alle nostre parole, ai nostri occhi e ai nostri sorrisi, tutti rivolti a te, per farti arrivare il calore ...