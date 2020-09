Atlantia, per Aspi vendita della quota o scissione (Di giovedì 24 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il Cda di Atlantia ha avviato un processo “dual track”: vendita dell’intera quota dell’88% del capitale di Autostrade per l’Italia tramite processo competitivo o, in alternativa, scissione parziale e proporzionale e conferimento di, rispettivamente, il 55% e il 33% del capitale sociale di Aspi nella neo-costituita Autostrade Concessioni e Costruzioni Spa da quotarsi in Borsa con l’uscita di Atlantia dal suo capitale.Il processo “dual track” è rivolto sia a Cassa Depositi e Prestiti che ad altri investitori istituzionali nazionali ed internazionali “Entrambe le suddette operazioni sono sottoposte ad alcune condizioni sospensive, tra cui la finalizzazione dell’Atto Transattivo tra ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 24 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il Cda diha avviato un processo “dual track”:dell’interadell’88% del capitale di Autostrade per l’Italia tramite processo competitivo o, in alternativa,parziale e proporzionale e conferimento di, rispettivamente, il 55% e il 33% del capitale sociale dinella neo-costituita Autostrade Concessioni e Costruzioni Spa darsi in Borsa con l’uscita didal suo capitale.Il processo “dual track” è rivolto sia a Cassa Depositi e Prestiti che ad altri investitori istituzionali nazionali ed internazionali “Entrambe le suddette operazioni sono sottoposte ad alcune condizioni sospensive, tra cui la finalizzazione dell’Atto Transattivo tra ...

