Almanacco del 24-09-2020 ore 07 | 30

(Di giovedì 24 settembre 2020)del giorno siamo a giovedì 24 settembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Pacifico sacerdote il nome Pacifico di significato trasparente deriva dal nome medievale Pacifico letteralmente amante della Pace sono nati oggi Francisco Scott Fitzgerald Pedro Almodovar Sergio muniz e noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nativi oggi e ce li abbiamo ce l’abbiamo amici belli amiche meravigliose auguri a Fabrizio Andrea Fabio e Giuseppe a voi l’augurio veramente di una buona giornata Un buon compleanno insieme a tutti coloro che oggi hanno qualche ricorrenza facciamo un altro viaggio nel tempo 24 settembre 1493 ChristopheColombo la guida di 17 navi circa 1200 uomini salta per la sua seconda spedizione nel nuovo mondo 24 settembre 1852 viene mostrato per la prima volta in pubblico il dirigente della nuova invenzione ...

