Uomini e Donne, Maria De Filippi caccia dallo studio Facundo: "Te ne devi andà!" (Di mercoledì 23 settembre 2020) L'eliminazione del corteggiatore Facundo da Uomini e Donne ha agitato Maria De Filippi. Il ragazzo argentino è stato mandato via da Sophie, la tronista a cui si era presentato, e da Jessica, l'altra tronista, con cui aveva avuto una discussione molto accesa. Facundo non sembra prendere sul serio le parole delle due ragazze e prova rispondere alle critiche, una scena che si è protratta per ben otto minuti. "Sophie ti elimina, se Jessica ti elimina tu devi lasciare lo studio. Se due ragazze dicono che non vogliono un ragazzo è inutile che rimanga qua", interviene la padrona di casa. Il ragazzo che vive a Matera e si occupa di fitness fa finta di non ascoltare per replicare nuovamente alle due troniste e agli ...

