Trabzonspor, guadagnati 550mila euro in 5 minuti grazie ai Fan Token (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il Trabzonspor, in collaborazione con Chiliz, ha annunciato che i Fan Token $TRA della società turca sono esauriti in meno di 5 minuti, dopo il lancio dell'offerta sull'app Socios.com. Il club aveva messo a disposizione dei tifosi 625.000 $TRA Fan Token, venduti in base all'ordine di arrivo ad un prezzo fisso di 8 lire turche, … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

