Toti: "Salvini non sa fare il leader Non vuole ascoltare, non è Silvio" (Di mercoledì 23 settembre 2020) Giovanni Toti, dopo la riconferma come governatore della Liguria, si toglie qualche sassolino dalla scarpa, puntando il dito verso il leader della Lega e del centrodestra Matteo Salvini. "Per essere il capo, servono due cose. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 23 settembre 2020) Giovanni, dopo la riconferma come governatore della Liguria, si toglie qualche sassolino dalla scarpa, puntando il dito verso ildella Lega e del centrodestra Matteo. "Per essere il capo, servono due cose. Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Liguria, Toti: 'Salvini non sa gestire la coalizione, non vuole ascoltare' - CarmeloFontana5 : BUONGIORNO A TUTTI DA IL TEMPO Storace, proposta al centrodestra: Serve il partito dei governatori… - BomprezziMarco : RT @MPSkino: Salv1ni è ancora leader del cdx? 'Matteo potrebbe essere l’architetto del centrodestra, ma al momento non risulta che abbia a… - MorrisinMilan : RT @MPSkino: Salv1ni è ancora leader del cdx? 'Matteo potrebbe essere l’architetto del centrodestra, ma al momento non risulta che abbia a… - tbpaola : RT @Affaritaliani: Liguria, Toti: 'Salvini non sa gestire la coalizione, non vuole ascoltare' -

Ultime Notizie dalla rete : Toti Salvini Regionali Liguria, Toti: «Salvini non è capace di gestire la coalizione. Da lui aspettavo brindisi non musi... Corriere della Sera Prodi: «Pd e M5s, non deludete l'Italia»

Salvini, ma anche il M5s, fanno un netto passo indietro ... La gente premia i governatori: Zaia, De Luca, Toti... C’è forse voglia di presidenzialismo?? C’è voglia di politici capaci di decidere e di ...

Regionali, ecco i governatori-star: per i nuovi cacicchi è corsa a spartirsi i fondi Ue

ROMA Una primavera a settembre. Dalle urne delle prime regionali pandemiche fiorisce una nuova stagione politica: quella dei governatori-star. Luca Zaia, Vincenzo De Luca, Giovanni Toti e Michele Emil ...

Salvini, ma anche il M5s, fanno un netto passo indietro ... La gente premia i governatori: Zaia, De Luca, Toti... C’è forse voglia di presidenzialismo?? C’è voglia di politici capaci di decidere e di ...ROMA Una primavera a settembre. Dalle urne delle prime regionali pandemiche fiorisce una nuova stagione politica: quella dei governatori-star. Luca Zaia, Vincenzo De Luca, Giovanni Toti e Michele Emil ...