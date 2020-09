Suarez, il Barça ha raggiunto un accordo con l’Atletico (Di mercoledì 23 settembre 2020) Luis Suarez è stato, ed è tutt’ora, uno dei casi di mercato più discussi di questa estate. Tra esami “falsati” e tentativi di fare la guerra col Barcellona, il più prolifico calciatore uruguaiano avrebbe scelto la sua prossima destinazione, che non farà piacere ai fans dei blaugrana: l’Atletico Madrid. La notizia rimbomba su tutti i quotidiani spagnoli, As su tutti, assieme al caso del passaporto facile ottenuto a Perugia. Suarez dice addio al Barça Suarez si appresta a lasciare Messi & compagni dopo sei anni di trionfi e sofferenze. C’è da ancora capire i motivi che portano il più grande attaccante attualmente in rosa al Barça ad una diretta concorrente per la Liga, ma potrebbero essere tutti legati all’insoddisfazione del ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 23 settembre 2020) Luisè stato, ed è tutt’ora, uno dei casi di mercato più discussi di questa estate. Tra esami “falsati” e tentativi di fare la guerra col Barcellona, il più prolifico calciatore uruguaiano avrebbe scelto la sua prossima destinazione, che non farà piacere ai fans dei blaugrana: l’Atletico Madrid. La notizia rimbomba su tutti i quotidiani spagnoli, As su tutti, assieme al caso del passaporto facile ottenuto a Perugia.dice addio al Barçasi appresta a lasciare Messi & compagni dopo sei anni di trionfi e sofferenze. C’è da ancora capire i motivi che portano il più grande attaccante attualmente in rosa al Barça ad una diretta concorrente per la Liga, ma potrebbero essere tutti legati all’insoddisfazione del ...

