Rimpasto? No grazie. Zingaretti ora detta l'agenda al governo

AGI - Non volendo fare ultimatum al governo, Nicola Zingaretti detta l'agenda, partendo da una considerazione che aveva già fatto in passato, ma che oggi ha un suono più pesante: "Sosteniamo il governo finchè questo fa le cose che servono a Paese". Nessun Rimpasto Nessun Rimpasto di governo, come ribadisce il segretario, "non c'è alcuna rivendicazione di posti". Semmai la convinzione di poter incidere di più nell'azione di governo e, così facendo, rafforzare il partito e la coalizione. I circa trecento miliardi di risorse europee attendono solo di essere spesi e il Partito democratico, dopo la vittoria, è la forza politica più accreditata per indirizzare gli investimenti. La fase della ...

