Questione stadi, Sileri: "Possibile riaprire per un terzo della capienza" (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il viceministro alla salute, Pierpaolo Sileri, si è espresso così ai microfoni di Rai Radio Uno sulla Questione relativa alla riapertura degli stadi, ipotizzando il lasciapassare per un terzo della capienza: "Nel momento in cui si mantengono due metri di sicurezza, con regole precise, si vietano gli abbracci, con l'utilizzo della mascherina e degli igienizzanti, io penso che l'ingresso ai tifosi si può portare ad un terzo della capienza dello stadio. Nel caso dell'Olimpico, ad esempio, che può contenere circa 80 mila persone, penso che l'ingresso potrebbe essere consentito a circa 20 o 25 mila tifosi".

