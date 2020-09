Questa foto di un’auto sospesa tra una casa e una strada non è stata scattata in Italia (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il 22 settembre 2020 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra una macchina – con la conducente all’interno – incastrata e sospesa tra il balcone di una palazzo e una strada. Lo scatto è accompagnato da un commento, scritto da chi ha pubblicato il contenuto su Facebook. Si legge: «Intanto a Catania…». Questo contenuto è fuorviante e veicola una notizia falsa. Post pubblicato su Facebook il 22 settembre 2020 – Fuori contesto La foto non è stata scattata in Italia. Risale al 17 settembre 2017 e mostra un incidente accaduto a Beşiktaş, un distretto di Istanbul (Turchia). Un’auto, dopo una manovra sbagliata della conducente, si è incastrata tra ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il 22 settembre 2020 su Facebook èpubblicata unache mostra una macchina – con la conducente all’interno – incastrata etra il balcone di una palazzo e una. Lo scatto è accompagnato da un commento, scritto da chi ha pubblicato il contenuto su Facebook. Si legge: «Intanto a Catania…». Questo contenuto è fuorviante e veicola una notizia falsa. Post pubblicato su Facebook il 22 settembre 2020 – Fuori contesto Lanon èin. Risale al 17 settembre 2017 e mostra un incidente accaduto a Beşiktaş, un distretto di Istanbul (Turchia). Un’auto, dopo una manovra sbagliata della conducente, si è incastrata tra ...

