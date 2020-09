Prof. Mirone: “De Laurentiis e famiglia stanno bene. Lozano mi ha stupito. Su Osimhen…” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il Prof. Vincenzo Mirone, responsabile della consulta scientifica della SSC Napoli, è intervenuto nel corso di Punto Nuovo Sport Show Il Prof. Vincenzo Mirone, responsabile … L'articolo Prof. Mirone: “De Laurentiis e famiglia stanno bene. Lozano mi ha stupito. Su Osimhen…” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il. Vincenzo, responsabile della consulta scientifica della SSC Napoli, è intervenuto nel corso di Punto Nuovo Sport Show Il. Vincenzo, responsabile … L'articolo: “Demi ha. Su Osimhen…” proviene da ForzAzzurri.net.

ForzAzzurri1926 : SSC NAPOLI, PARLA IL PROF. MIRONE: 'Ecco come sta De Laurentiis' > - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Il Prof. Mirone: 'De Laurentiis e la sua famiglia stanno bene, Osimhen molto simpatico' - susydigennaro : RT @napolimagazine: ON AIR - Il Prof. Mirone: 'De Laurentiis e la sua famiglia stanno bene, Osimhen molto simpatico' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Il Prof. Mirone: 'De Laurentiis e la sua famiglia stanno bene, Osimhen molto simpatico' - napolimagazine : ON AIR - Il Prof. Mirone: 'De Laurentiis e la sua famiglia stanno bene, Osimhen molto simpatico' -