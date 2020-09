“Per Suarez porte aperte, per milioni di ragazzi cresciuti qui invece la cittadinanza resta un sogno”: parlano gli attivisti (Di mercoledì 23 settembre 2020) L’esame sostenuto da Luis Alberto Suarez Diaz, alias el Pistolero, alias il sogno proibito della Juventus di Pirlo, all’Università per stranieri di Perugia il 17 settembre scorso è stato, secondo i magistrati, un’autentica farsa. Una farsa che gli sarebbe valsa, nel giro di sole due settimane, l’ottenimento della cittadinanza italiana. Requisito necessario per poter far parte della rosa dei bianco-neri. Quello di Suarez è uno scandalo che di giorno in giorno si allarga e coinvolge docenti dell’università e legali della società sportiva. Il procuratore capo di Perugia Raffaele Cantone ha aperto un’indagine per falso ideologico e rivelazione di segreto. Nel frattempo, non mancano le reazioni da parte del mondo dell’attivismo, con persone di tutta Italia che da ... Leggi su tpi (Di mercoledì 23 settembre 2020) L’esame sostenuto da Luis AlbertoDiaz, alias el Pistolero, alias il sogno proibito della Juventus di Pirlo, all’Università per stranieri di Perugia il 17 settembre scorso è stato, secondo i magistrati, un’autentica farsa. Una farsa che gli sarebbe valsa, nel giro di sole due settimane, l’ottenimento dellaitaliana. Requisito necessario per poter far parte della rosa dei bianco-neri. Quello diè uno scandalo che di giorno in giorno si allarga e coinvolge docenti dell’università e legali della società sportiva. Il procuratore capo di Perugia Raffaele Cantone ha aperto un’indagine per falso ideologico e rivelazione di segreto. Nel frattempo, non mancano le reazioni da parte del mondo dell’attivismo, con persone di tutta Italia che da ...

