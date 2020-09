Pensione: requisiti e opzioni per andarci nel 2021 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Governo e parti sociali proseguono nel confronto che dovrà portare ad una riforma organica del sistema previdenziale dopo la chiusura della parentesi Quota 100 a fine 2021. Nel ventaglio di opzioni rientra ora anche quella della “doppia flessibilità in uscita”. Le due uscite flessibili al vaglio delle parti riguarderebbero l’ipotesi di una quota 98 agevolata per chi svolge lavori gravosi e usuranti e una seconda possibile uscita a quota 101, con età minima fissata a 64 anni. Nel frattempo, per i lavoratori che accederanno al trattamento pensionistico nel 2021, ecco le opzioni e i requisiti – relativi alla legge vigente – per la Pensione di vecchiaia e per la Pensione anticipata. L’assegno si abbassa Intanto il ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 23 settembre 2020) Governo e parti sociali proseguono nel confronto che dovrà portare ad una riforma organica del sistema previdenziale dopo la chiusura della parentesi Quota 100 a fine. Nel ventaglio dirientra ora anche quella della “doppia flessibilità in uscita”. Le due uscite flessibili al vaglio delle parti riguarderebbero l’ipotesi di una quota 98 agevolata per chi svolge lavori gravosi e usuranti e una seconda possibile uscita a quota 101, con età minima fissata a 64 anni. Nel frattempo, per i lavoratori che accederanno al trattamento pensionistico nel, ecco lee i– relativi alla legge vigente – per ladi vecchiaia e per laanticipata. L’assegno si abbassa Intanto il ...

