Paranormal Detective | fantasmi e investigatori

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 23 settembre 2020)è un gioco per 2-6 giocatori di Szymon Maliński, Adrian Orzechowski e Marcin Łączyński , illustrato da JocArt e portato in Italia da Cranio Creations, che ringraziamo per la copia stampa fornitaci. Il gioco Inun giocatore interpreta il fantasma di una persona deceduta, e gli altri giocatori invece deidele (per l’appunto) che vogliono essere i primi a scoprire come è morto il fantasma. Solo che chiaramente non si può andare da un morto e chiedergli: ehi, chi ti ha ucciso? Quindi i nostridovranno usare le tecniche più bislacche per riuscire a comunicare con il fantasma e porgli delle domande. Il primo che sarà in grado di ...