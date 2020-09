NATURA: 500 BALENE SPIAGGIATE, TUTTA L'ANALISI E LE POSSIBILI CAUSE (Di mercoledì 23 settembre 2020) Una missione RESCUE è in corso dopo che più di 270 globicefali sono stati misteriosamente trascinati sulla costa della Tasmania.I biologi marini hanno detto che era troppo tardi per salvare tutto il baccello gigante poiché almeno 25 erano già morti dopo essere rimasti bloccati su un banco di sabbia.I giganti marini sono una specie di delfino oceanico che può crescere fino a 23 piedi di lunghezza e pesare tre tonnellate."Anche se gli spiaggiamenti di questa scala non sono (autentici), di certo non ne abbiamo uno da almeno 10 anni", ha affermato Nic Deka, responsabile regionale per Tasmania Parks and Wildlife Service.Nonostante i fenomeni stiano diventando un evento abbastanza comune, nessuno sa davvero perché accada. POSSIBILI CAUSEUna teoria è che le spiagge in pendenza potrebbero non ... Leggi su eyesbio (Di mercoledì 23 settembre 2020) Una missione RESCUE è in corso dopo che più di 270 globicefali sono stati misteriosamente trascinati sulla costa della Tasmania.I biologi marini hanno detto che era troppo tardi per salvare tutto il baccello gigante poiché almeno 25 erano già morti dopo essere rimasti bloccati su un banco di sabbia.I giganti marini sono una specie di delfino oceanico che può crescere fino a 23 piedi di lunghezza e pesare tre tonnellate."Anche se gli spiaggiamenti di questa scala non sono (autentici), di certo non ne abbiamo uno da almeno 10 anni", ha affermato Nic Deka, responsabile regionale per Tasmania Parks and Wildlife Service.Nonostante i fenomeni stiano diventando un evento abbastanza comune, nessuno sa davvero perché accada.Una teoria è che le spiagge in pendenza potrebbero non ...

Ultime Notizie dalla rete : NATURA 500 Fagioli, fai il pieno di ferro e regoli l’intestino DiLei Benessere Un nuovo percorso tra Brenta e Piave “Tra fede e natura”

che il comune ha acquistato lo scorso anno per 50.500 in un'asta atipica, è ai confini con Borso e Mussolente ed è oggi un esempio di "rinaturalizzazione:" un luogo in cui la natura si rigenera ...

Fagioli, fai il pieno di ferro e regoli l’intestino

I fagioli, presenti in natura in oltre 500 varietà, sono legumi caratterizzati da benefici molto importanti per la salute. Tra i principali, come specificato anche dagli esperti del gruppo Humanitas, ...

