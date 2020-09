Meloni contro l’utero in affitto: “Reato va punito in Italia anche se commesso all’estero” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma, 23 set – Giorgia Meloni annuncia la proposta di legge contro l’utero in affitto: “Va reso un reato universale“, è la richiesta della leader di Fratelli d’Italia. “Inizia oggi in commissione Giustizia alla Camera l’esame della proposta di legge di Fratelli d’Italia per rendere l’utero in affitto reato universale, ovvero punibile in Italia anche se commesso all’estero“. La proposta di legge pertanto serve proprio a colmare il vuoto normativo della legge 40 del 2004 sulla procreazione medicalmente assistita alla luce dell’attuale business della maternità surrogata, sempre più florido all’estero. Meloni: ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma, 23 set – Giorgiaannuncia la proposta di leggel’utero in: “Va reso un reato universale“, è la richiesta della leader di Fratelli d’. “Inizia oggi in commissione Giustizia alla Camera l’esame della proposta di legge di Fratelli d’per rendere l’utero inreato universale, ovvero punibile inseall’estero“. La proposta di legge pertanto serve proprio a colmare il vuoto normativo della legge 40 del 2004 sulla procreazione medicalmente assistita alla luce dell’attuale business della maternità surrogata, sempre più florido all’estero.: ...

