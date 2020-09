March online con il videoclip di “Sipario”

Leggi su corrierenazionale

(Di mercoledì 23 settembre 2020)ildi “Sipario”, nuovo singolo del cantautore sardo(nome d’arte di Marcello Mereu) in collaborazione con Anna Fronteddu Disponibileildi “Sipario” (etichetta Cello Label / distribuzione The Orchard), nuovo singolo del cantautore sardo. (nome d’arte di Marcello Mereu) in collaborazione con Anna Fronteddu, tratto dal nuovo lavoro discografico “DUO”, album attualmente in lavorazione. Il brano… L'articolocon ildi “Sipario” Corriere Nazionale.