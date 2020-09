**M5S: Spadafora, ‘io dimaiano? Assolutamente sì’** (Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma, 23 set. (Adnkronos) – Glissa le domande sulla crisi interna al Movimento e sulle parole al vetriolo di Alessandro Di Battista, ma il ministro allo Sport Vincenzo Spadafora, intercettato dall’Adnkronos al suo arrivo a Montecitorio per il question time, risponde così alla domanda se sia corretto annoverarlo tra i ‘dimaiani’: “Sì, Assolutamente sì…”.L'articolo **M5S: Spadafora, ‘io dimaiano? Assolutamente sì’** CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma, 23 set. (Adnkronos) – Glissa le domande sulla crisi interna al Movimento e sulle parole al vetriolo di Alessandro Di Battista, ma il ministro allo Sport Vincenzo, intercettato dall’Adnkronos al suo arrivo a Montecitorio per il question time, risponde così alla domanda se sia corretto annoverarlo tra i ‘dimaiani’: “Sì,sì…”.L'articolo, ‘iosì’** CalcioWeb.

TV7Benevento : **M5S: Spadafora, 'io dimaiano? Assolutamente sì'**... - Zamberlett : RT @AlfioKrancic: Inutile spaccare il capello in quattro. La vittoria del sì è una 'botta de vita' per il M5S e gratifica unicamente per i… - ArceneLega : RT @AlfioKrancic: Inutile spaccare il capello in quattro. La vittoria del sì è una 'botta de vita' per il M5S e gratifica unicamente per i… - maestri : RT @AlfioKrancic: Inutile spaccare il capello in quattro. La vittoria del sì è una 'botta de vita' per il M5S e gratifica unicamente per i… - Rocco_italiano2 : RT @AlfioKrancic: Inutile spaccare il capello in quattro. La vittoria del sì è una 'botta de vita' per il M5S e gratifica unicamente per i… -

Ultime Notizie dalla rete : **M5S Spadafora **M5S: Spadafora, 'io dimaiano? Assolutamente sì'** SassariNotizie.com Referendum: Corneli (M5S), un grande risultato anche in Abruzzo

Sulmona, 23 settembre– La vittoria del SI al referendum costituzionale è un risultato storico per l’Italia e per il MoVimento 5 Stelle. E lo è anche in Abruzzo, dove il SI ha ottenuto oltre il 70% del ...

Regionali Campania 2020, così ha stravinto De Luca: mezzo milione di voti moderati strappati alla destra

Almeno quattro gli elementi di novità restituiti dal verdetto delle urne: la straripante affermazione del governatore uscente Vincenzo De Luca quasi nasconde la contrazione di voti registrata dal Pd; ...

Sulmona, 23 settembre– La vittoria del SI al referendum costituzionale è un risultato storico per l’Italia e per il MoVimento 5 Stelle. E lo è anche in Abruzzo, dove il SI ha ottenuto oltre il 70% del ...Almeno quattro gli elementi di novità restituiti dal verdetto delle urne: la straripante affermazione del governatore uscente Vincenzo De Luca quasi nasconde la contrazione di voti registrata dal Pd; ...