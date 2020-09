M5s, Fico risponde a Di Battista: “Non è una sconfitta storica, dobbiamo essere più ideologici” (Di mercoledì 23 settembre 2020) NAPOLI – “E’ una sconfitta alle elezioni regionali, gia’ c’e’ stata, quindi non e’ assolutamente una sconfitta storica da questo punto di vista”. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico parlando con i cronisti a margine di una iniziativa a Napoli. Leggi su dire (Di mercoledì 23 settembre 2020) NAPOLI – “E’ una sconfitta alle elezioni regionali, gia’ c’e’ stata, quindi non e’ assolutamente una sconfitta storica da questo punto di vista”. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico parlando con i cronisti a margine di una iniziativa a Napoli.

