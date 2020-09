“Lo ha fatto prima di essere uccisa”. Omicidio arbitro De Santis: il vicino ha sentito la fidanzata Eleonora (Di mercoledì 23 settembre 2020) L’arbitro di calcio di serie B e C, Daniele De Santis, è stato ucciso la serata la notte tra il 21 e il 22 settembre a Lecce insieme alla compagna, Eleonora Manta, in un condominio nei pressi della stazione, in via Montello. I due sono stati uccisi con diverse coltellate e non si esclude la pista passionale. Si sono sentite delle urla e poi alcuni testimoni hanno visto fuggire un uomo con un’arma, vestito di nero e con uno zainetto giallo. Il condominio in cui è avvenuto il fatto è quello in cui abitava De Santis, nel quartiere Rudiae. Per tutta la notte gli investigatori hanno interrogato gli amici della coppia e i residenti della palazzina dove i due giovani abitavano. Uno di quest’ultimi ha riferito di aver udito la donna, 30 anni, urlare il nome di un uomo. ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 23 settembre 2020) L’di calcio di serie B e C, Daniele De, è stato ucciso la serata la notte tra il 21 e il 22 settembre a Lecce insieme alla compagna,Manta, in un condominio nei pressi della stazione, in via Montello. I due sono stati uccisi con diverse coltellate e non si esclude la pista passionale. Si sono sentite delle urla e poi alcuni testimoni hanno visto fuggire un uomo con un’arma, vestito di nero e con uno zainetto giallo. Il condominio in cui è avvenuto ilè quello in cui abitava De, nel quartiere Rudiae. Per tutta la notte gli investigatori hanno interrogato gli amici della coppia e i residenti della palazzina dove i due giovani abitavano. Uno di quest’ultimi ha riferito di aver udito la donna, 30 anni, urlare il nome di un uomo. ...

