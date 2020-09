La Lozzi chiede lo sgombero di Acca Larentia Svolta a sinistra per Paragone?

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma, 23 set – Sedersi al tavolo con l’Anpi, identificare solo le occupazioni di una data parte politica ignorando quelle dell’estremae mettersi a gareggiare con la Raggi per il premio della candidata “sindaca” più antifascista. Della serie “Virginialodi CasaPound? E io rilancio con gli Irriducibili e”. Se Monica, neo aderente a Italexit il progetto sovranista di, vuole darsi veste di candidata post-ideologica lontana dalle etichette di destra e di, sta partendo con il piede sbagliato. L’attuale presidente del VII Municipio di Roma ha firmato un documento indirizzato a Roma Capitale, prefettura di Roma, Inps, Inail e Ater in cui ...

gianny0162 : RT @francescatotolo: Il presidente del VII Municipio di Roma @MomyLozzi, passata a #Italexit, chiede lo sgombero di #AccaLarentia, dove 3 g… - AutonomoVeneto : RT @IlPrimatoN: Presidente del Municipio più popoloso di Roma, la Lozzi ha aderito al progetto sovranista di Paragone. Ma a dettare l'agend… - francescatotolo : Il presidente del VII Municipio di Roma @MomyLozzi, passata a #Italexit, chiede lo sgombero di #AccaLarentia, dove… - CpiMaci : Cambieranno tante casacche ma restano sempre uguali dentro! - PonytaEle : RT @IlPrimatoN: Presidente del Municipio più popoloso di Roma, la Lozzi ha aderito al progetto sovranista di Paragone. Ma a dettare l'agend… -

Ultime Notizie dalla rete : Lozzi chiede

Il Primato Nazionale

"Abbiamo vinto. Abbiamo vinto noi cittadini". La sindaca Virginia Raggi non manca di postare sui social la sua soddisfazione per la vittoria del "sì" al referendum sul taglio dei parlamentari. All'ind ...La richiesta di far liberare il civico 47 di via Amulio, strada parallela a via Acca Larentia, era transitata nel parlamentino di Cinecittà. Il gruppo PD del Municipio aveva infatti deciso d’interessa ...