Inchiesta a Roma sul racket delle bancarelle: 18 arresti. Ci sono anche i due fratelli Tredicine (Di mercoledì 23 settembre 2020) Diciotto misure cautelari (otto in carcere e dieci ai domiciliari) sono state seguite, su delega della procura, dai militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e dal personale della Polizia Locale di Roma Capitale nell’ambito dell’indagine sul cosiddetto racket delle autorizzazioni per il commercio su strada con il coinvolgimento di pubblici ufficiali, imprenditori e sindacalisti e sullo sfondo la famiglia dei Tredicine. Infatti tra gli arrestati ci sono anche i due fratelli Tredicine, Dino (in carcere) e Mario (ai domiciliari).I reati contestati, a vario titolo, sono quelli di associazione per delinquere, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 23 settembre 2020) Diciotto misure cautelari (otto in carcere e dieci ai domiciliari)state seguite, su delega della procura, dai militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e dal personale della Polizia Locale diCapitale nell’ambito dell’indagine sul cosiddettoautorizzazioni per il commercio su strada con il coinvolgimento di pubblici ufficiali, imprenditori e sindacalisti e sullo sfondo la famiglia dei. Infatti tra gli arrestati cii due, Dino (in carcere) e Mario (ai domiciliari).I reati contestati, a vario titolo,quelli di associazione per delinquere, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, ...

Agenzia_Italia : Racket delle bancarelle a Roma, in 18 finiscono in manette - SergioFiscion : @DobraEr @maurizaccone Se hai prove integranti ad un'inchiesta che è già partita a Febbraio non ne viene aperta una… - DobraEr : @SergioFiscion @maurizaccone Andiamo insieme, tu gli parli di Recoba (tanto sono della Roma!). P. S. si va a denunc… - ValeRossignoli : RT @RomaRadio: I titoli della #RassegnaStampa ??? ?? 0-3 a tavolino per il caso Diawara. Pronto il ricorso ?? Dzeko, il capitano in campo con… - VoceAmicaItalia : Racket delle bancarelle a #Roma, in 18 finiscono in manette -