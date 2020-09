Gundam diventa reale: ecco come muove i primi passi il robot dei cartoni anni ’80 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Cammina, muove le braccia avanti e indietro e riesce persino a inginocchiarsi. Gundam, il celebre robot dei cartoni degli anni ’80 diventa realtà. Il robot, alto 18 metri, ha mosso i primi passi all’interno del Gundam Factory di Yokahoma ed è ora in fase di test. Le immagini, diffuse su twitter, sono accelerate e l’effetto è incredibile: il sogno di ogni bambino si è realizzato. L'articolo Gundam diventa reale: ecco come muove i primi passi il robot dei cartoni anni ’80 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 settembre 2020) Cammina,le braccia avanti e indietro e riesce persino a inginocchiarsi., il celebredeidegli’80realtà. Il, alto 18 metri, ha mosso iall’interno delFactory di Yokahoma ed è ora in fase di test. Le immagini, diffuse su twitter, sono accelerate e l’effetto è incredibile: il sogno di ogni bambino si è realizzato. L'articoloildei’80 ...

