Grande Fratello Vip, incidente sexy per Elisabetta Gregoraci: l’accappatoio si apre più del previsto (Di mercoledì 23 settembre 2020) Elisabetta Gregoraci è tra i concorrenti di punta di questa edizione del Grande Fratello Vip (se non altro per essere famosa davvero ed avere nel curriculum un matrimonio con Flavio Briatore), e sta già regalando qualche soddisfazione al pubblico, complici gli autori del programma. Nella terza puntata ad esempio un gioco creato ad hoc ha fatto sì che lei e Pierpaolo Pretelli si baciassero sott’acqua ma anche fuori dall’acqua facendo impazzire i fan che già sperano in una storia tra di loro. A circolare in rete nelle ultime ore è però un breve video nel quale ‘Eli’ sistemandosi l’accappatoio scopre involontariamente un seno. Un piccolo incidente sexy insomma, niente di paragonabile al vero e proprio spogliarello di ... Leggi su tvzap.kataweb (Di mercoledì 23 settembre 2020)è tra i concorrenti di punta di questa edizione delVip (se non altro per essere famosa davvero ed avere nel curriculum un matrimonio con Flavio Briatore), e sta già regalando qualche soddisfazione al pubblico, complici gli autori del programma. Nella terza puntata ad esempio un gioco creato ad hoc ha fatto sì che lei e Pierpaolo Pretelli si baciassero sott’acqua ma anche fuori dall’acqua facendo impazzire i fan che già sperano in una storia tra di loro. A circolare in rete nelle ultime ore è però un breve video nel quale ‘Eli’ sistemandosi l’accappatoio scopre involontariamente un seno. Un piccoloinsomma, niente di paragonabile al vero e proprio spogliarello di ...

