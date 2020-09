Going Under: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot (Di mercoledì 23 settembre 2020) Annunciato tempo fa e mostrato durante gli eventi estivi, quest’oggi dopo aver trascorso diversi giorni in sua compagnia, vogliamo condividere con voi la Recensione di Going Under, un nuovo Indie rougelike che cerca di trasportare nel mondo dei videogiochi la società in cui viviamo. Il gioco sarà disponibile su PC e Console a partire da domani, nell’attesa scoprite di cosa si tratta a seguire, attraverso le nostre considerazioni. Going Under Recensione Going Under vi fa vestire i panni di una stagista, la quale viene assunta in un’azienda, il cui compito è quello di emergere nella società, scalando le vette del successo ai danni della concorrenza. Vi verrà affidato l’arduo compito di ... Leggi su gamerbrain (Di mercoledì 23 settembre 2020) Annunciato tempo fa e mostrato durante gli eventi estivi, quest’oggi dopo aver trascorso diversi giorni in sua compagnia, vogliamo condividere con voi ladi, un nuovo Indie rougelike che cerca di trasportare nel mondo dei videogiochi la società in cui viviamo. Il gioco sarà disponibile su PC e Console a partire da domani, nell’attesa scoprite di cosa si tratta a seguire, attraverso le nostre considerazioni.vi fa vestire i panni di una stagista, la quale viene assunta in un’azienda, il cui compito è quello di emergere nella società, scalando le vette del successo ai danni della concorrenza. Vi verrà affidato l’arduo compito di ...

TheGamesMachine : #GoingUnder è uno spassoso #roguelite pubblicato da #Team17, capace di coniugare la struttura #dungeoncrawler con u… - Tharja_04 : RT @NintendoHall: Going Under: uno sguardo in video al titolo dai Nintendo Switch europei - Homura_Shinobi : RT @NintendoHall: Going Under: uno sguardo in video al titolo dai Nintendo Switch europei - Homura_Shinobi : RT @NintendoHall: Going Under: uno sguardo in video al titolo dai Nintendo Switch europei - alisander91 : RT @PokeMillennium: Going Under, Recensione: non tutti gli eroi hanno uno stipendio Articolo di @mitchferracci #PokemonMillennium #Nintendo… -

Ultime Notizie dalla rete : Going Under Going Under Recensione – L’epopea dello stagista sfruttato vigamusmagazine Going Under: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot

Annunciato tempo fa e mostrato durante gli eventi estivi, quest’oggi dopo aver trascorso diversi giorni in sua compagnia, vogliamo condividere con voi la Recensione di Going Under, un nuovo Indie roug ...

Going Under

Sviluppatore: Aggro Crab Games Produttore: Team 17 Giocatori: 1 Data di uscita: 24 Settembre 2020 ...

Annunciato tempo fa e mostrato durante gli eventi estivi, quest’oggi dopo aver trascorso diversi giorni in sua compagnia, vogliamo condividere con voi la Recensione di Going Under, un nuovo Indie roug ...Sviluppatore: Aggro Crab Games Produttore: Team 17 Giocatori: 1 Data di uscita: 24 Settembre 2020 ...