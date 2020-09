Gazzetta: il Napoli di Gattuso può lottare per lo scudetto (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il Napoli di Gattuso ha tutte le carte in regola per candidarsi a terza forza del campionato, scrive la Gazzetta dello Sport, che colloca ai primi due posti Juve e Inter. “Il Napoli, per l’ossatura forte e confermata, per la vena di Gattuso che sembra avere un esercito che lo segue e la buona campagna acquisti nel nome di Osimhen, ha tutti gli assi nella manica per candidarsi a terza forza del campionato e, dunque, di restare attaccato al gruppo dei fuggitivi. Lo scudetto? Difficile, molto molto difficile, ma ci sono dei se che forse potrebbero aiutarlo a sognare“. I se riguardano sia il Napoli che le avversarie. Per quanto riguarda le questioni interne, le variabili sono essenzialmente cinque. Innanzitutto, Osimhen dovrebbe confermarsi positivo come a ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ildiha tutte le carte in regola per candidarsi a terza forza del campionato, scrive ladello Sport, che colloca ai primi due posti Juve e Inter. “Il, per l’ossatura forte e confermata, per la vena diche sembra avere un esercito che lo segue e la buona campagna acquisti nel nome di Osimhen, ha tutti gli assi nella manica per candidarsi a terza forza del campionato e, dunque, di restare attaccato al gruppo dei fuggitivi. Lo? Difficile, molto molto difficile, ma ci sono dei se che forse potrebbero aiutarlo a sognare“. I se riguardano sia ilche le avversarie. Per quanto riguarda le questioni interne, le variabili sono essenzialmente cinque. Innanzitutto, Osimhen dovrebbe confermarsi positivo come a ...

