(Di mercoledì 23 settembre 2020) FIRENZE - "Sono venuto qui per la bellezza di Firenze. Ci sono certamente cose belle e ci sono cose brutte. Iosolo distruggere le cose brutte. Forse distruggere è una parola troppo forte ma il ...

Sport_Mediaset : #Fiorentina, #Commisso tuona: 'Lasciatemi buttare giù il Franchi, non è il Colosseo'. #SportMediaset - acffiorentina : ?? | DI NUOVO INSIEME Rocco Commisso con i viola al Centro Sportivo 'Davide Astori' #ForzaViola ?? #Fiorentina - acffiorentina : ROCCO | ?? La mattinata di Rocco Commisso al Centro Sportivo ?? #ForzaViola ?? #Fiorentina - sportli26181512 : #Fiorentina, Commisso: 'Voglio rifare bello il 'Franchi'': Il presidente viola: 'Se ottenessimo i permessi giusti,… - infoitsport : Fiorentina, Commisso tuona: 'Franchi impianto brutto, voglio distruggerlo tutto e rifarlo!' -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Commisso

Lo ha dichiarato il presidente viola, Rocco Commisso, parlando con i giornalisti al termine ... Vedremo le due opzioni e faremo per la Fiorentina quello che si potrà fare in tempi ragionevoli. Se ...Sull’attaccante, in particolare, ci sono state le attenzioni del Napoli di De Laurentiis e della Fiorentina di Commisso anche se un timido sondaggio era stato fatto anche dalla Juventus. Sørloth ...