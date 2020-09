FIGC, minuto di silenzio per ricordare l’arbitro Daniele De Santis (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il calcio italiano ricorderà l’arbitro Daniele De Santis con un minuto di silenzio. Lo ha comunicato la FIGC tramite una nota pubblicata sul suo sito ufficiale: “Il presidente federale Gabriele Gravina ha disposto l’effettuazione di un minuto di raccoglimento in occasione della gara di Coppa Italia di questa sera Monopoli-Modena e di tutte le partite in programma nel prossimo turno dei campionati in memoria di Daniele De Santis, l’arbitro di CAN C della Sezione AIA di Lecce scomparso tragicamente a seguito di un’aggressione”. Duplice omicidio a Lecce, uccisi l’arbitro Daniele De Santis e la compagna: scatta la caccia all’uomoL'articolo FIGC, ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il calcio italiano ricorderà l’arbitroDecon undi. Lo ha comunicato latramite una nota pubblicata sul suo sito ufficiale: “Il presidente federale Gabriele Gravina ha disposto l’effettuazione di undi raccoglimento in occasione della gara di Coppa Italia di questa sera Monopoli-Modena e di tutte le partite in programma nel prossimo turno dei campionati in memoria diDe, l’arbitro di CAN C della Sezione AIA di Lecce scomparso tragicamente a seguito di un’aggressione”. Duplice omicidio a Lecce, uccisi l’arbitroDee la compagna: scatta la caccia all’uomoL'articolo, ...

