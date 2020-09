Emiliano “Nuova giunta Puglia a metà tra uomini e donne” (Di mercoledì 23 settembre 2020) “Oggi e’ il momento di prendere subito una decisione che spetta a me e che non posso delegare a nessun altro. La decisione di comporre la giunta per metà con donne e per metà con uomini”. Lo annuncia il rieletto governatore della Puglia Michele Emiliano. pc/com Emiliano “Nuova giunta Puglia a metà tra uomini e donne” su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 23 settembre 2020) “Oggi e’ il momento di prendere subito una decisione che spetta a me e che non posso delegare a nessun altro. La decisione di comporre laper metà con donne e per metà con”. Lo annuncia il rieletto governatore dellaMichele. pc/com“Nuovaa metà trae donne” su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Emiliano “Nuova giunta Puglia a metà tra uomini e donne” - lillidamicis : “Oggi sono in ufficio in presidenza, abbiamo valutato tutta una serie di azioni che sono in corso soprattutto per l… - Borderline_24 : Puglia, #Emiliano annuncia: 'La mia nuova #Giunta al 50% sarà composta da #Donne' - 3336969432 : RT @PaoloBricco: A 24 Mattina, su Radio 24, Emiliano, presidente Regione Puglia: 'l'Acquedotto Pugliese è una grande azienda gestita in man… - giancalex : RT @PaoloBricco: A 24 Mattina, su Radio 24, Emiliano, presidente Regione Puglia: 'l'Acquedotto Pugliese è una grande azienda gestita in man… -

Ultime Notizie dalla rete : Emiliano “Nuova Puglia: Renzi, 'Emiliano e Fitto sono il passato' Affaritaliani.it