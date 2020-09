Dreamhaven è la nuova società con due studi interni fondata dall' ex di Blizzard Mike Morhaime

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Il co-fondatore ed ex presidente diEntertainment,, ha rivelato quali sono i suoi prossimi progetti: tra questi, una; di giochi composta da veterani di, e duedi sviluppo, Moonshot Games e Secret Door.Glisono composti da una quantità significativa di talenti di casa, che; il CEO della;, e sua moglie Amy (responsabile delle operazioni), sono affiancati'ex responsabile di Hearthstone Jason Chayes, dal direttore creativo Ben Thompson e'ex director di Starcraft II e Heroes of the Storm ...