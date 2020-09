Costipata da giorni | va in bagno e perde 10 anni di memoria

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Una vicenda che potrebbe apparire irreale, ma che invece è assolutamente vera. Una donnada, va in10di. La malcapitata protagonista della vicenda è una signora di Hong Kong che da alcuniera stata colta da malori e forti dolori addominali. Non riuscendo in alcun modo a liberare il suo intestino, la donna ha trascorso ore davvero drammatiche. Tuttavia la vicenda si complica maggiormente quando la protagonista della storia riesce ad andare in; dopo un forte sforzo infatti cade a terra svenuta. La malcapitata donna di Hong Kong, dopo essere riuscita a liberare il suo intestino, ha però perso i sensi. A riportare la notizia il Sun che ha spiegato come il figlio, dopo aver ...